تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بلغ أعدادها 500 قرص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد إخطارا يفيد تمكن المقدم شهاب جابر رئيس مكتب الادارة السنةة لمكافحة المخدرات، ومعاونة النقيب مروان حسن، من ضبط المدعو ” محمد. ك ” 32 سائق وبرفقته المدعو ” سعيد. ف ” 29 سنة عاطل، بحوزته 500 قرص تامول مخدر و 1425جنيه وهاتف محمول، داخل سياره تاكسي خلف منطقة الاتوبيس، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين