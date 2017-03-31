تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على سروجى هارب من 22 حكمًا قضائيًا، بإجمالى العقوبة 14 سنةًا فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية، إخطارًا اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالقبض على المتهم “محمود. ا .ع” 29 سنة، سروجى مقيم عزبة أبو عيسى دائرة مركز الإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى ( 22 ) حكمًا قضائيا بإجمالى مدة العقوبة 14 سنة جميعها بتهم ” تبديد”.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة السنةة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.