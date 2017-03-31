بدأ الفنان يوسف منصور معاينة أماكن تصوير فيلم الحارس المختار الذى يبدأ تصويره منتصف شهر مايو، حيث عاين منصور مدينة سيوة، وهو الديكور الأول الذى يفتتح به أول المشوف فى العمل.



يوسف منصور يعاين أماكن تصوير

ويعاين منصور أماكن تصوير فيلمه الحارس المختار، وبالتحديد الأماكن المقرر تنفيذ العديد من مشوف الأكشن فيها، حيث يجرى حاليا على قدم وساق ترشيح باقى الفنانين المشاركين، مع المخرج الأمريكى كورتنى ميلر، مؤكدًا أن تصوير العمل سيكون فى سيناء ومنطقه سيوة.



يوسف منصور داخل أماكن تصوير



جولة يوسف منصور فى سيوة

وكان منصور قد أعلن أن الهدف من الفيلم هو إبراز جمال مصر وكرم أهلها، كما أعلنوا أنه من المنطقى أن يكون هناك فيلم عن مصر يتم تصويره داخل مصر وليس خارجها، حيث جرت العادة على أن الأفلام التى تحوى مشوف عن الآثارالمصرية أو مصر يتم تصويرها فى مواقع تم بناؤها لتكون مشابهة لها، أو فيمواقع طبيعية مشابهة، وبهذا ستكون رجوع قوية للسياحة بمصر بلد التأمين والأمان.



يوسف منصور مع صناع العمل

يذكر أن يوسف منصور سيقوم باستقبال فريق العمل الوافد من أمريكا لمعاينة أماكن التصوير منتصف الشهر المقبل، وبعدها سيتم الإعلان عن المؤتمر الصحفى للفيلم بأحد فنادق القاهرة.



سيوة



يوسف منصور فى سيوة



يوسف منصور يتحدث مع أحد الأهالى



يوسف منصور

المصدر : مصر ناين