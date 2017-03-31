تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء مستشفى العجمي السنة، وذلك استمرارا لجولاته التفقدية الواسعة لمستشفيات الثغر، وحرصاً منه على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية، لتصل إلى المستوى الجيد الذى يرضى المواطن السكندرى البسيط.

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء المختلفة التى تتم على أرض المستشفى والتى تقام على مسطح 8500 م بتكلفة إجمالية 268 مليون جنيه، مشيداً بجميع اﻷعمال التى تتم.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بحصر جميع احتياجات المستشفى من اﻷجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وجميع التجهيزات التى تحتاجها المستشفى من طاقم الأطباء والتمريض، لسرعة افتتاحها بعد الانتهاء من كل أعمال الإنشاءات بها، والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية أكتوبر المقبل، كما كلف المحافظ رئيس حي العجمي بالتنسيق مع المرافق لسرعة توصيل وإمداد المستشفى بجميع المرافق، وذلك بالتوازي مع عمليات اﻹنشاء، كما كلفه بالتأكد من رفع كفاءة ورصف جميع الطرق والشوارع المحيطة بالمستشفى وكذا الطرق المؤدية إليها.

وأكد سلطان أن من أهم أولوياته خلال المرحلة القادمة هو العمل على تطوير منظومة الصحة بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى استمرار أعمال التطوير والتحسن في تقديم الخدمات في مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطنين بتحسن ملحوظ فى مستوى الخدمات المقدمة لهم على كل النواحي المعنوية والمادية.

وتشمل أعمال الإنشاء فى مستشفى العجمى السنة والتي يقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ إنشاء دور أرضي وخمسة أدوار علوية، ويضم الدور اﻷرضي قسم الطوارئ، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأشعة وقسم التعقيم وقسم الخدمات، ويشمل الدور الأول قسم الغسيل الكلوي بواقع 42 سريرا، وقسم العيادات الخارجية، ويتكون الدور الثانى من قسم المناظير، واﻹدارة والمسنةل، وقسم جراحات اليوم الواحد والتى تشمل (18 سريرا بالإضافة إلى 2 غرفة عمليات) ، ويتكون الدور الثالث من قسم اﻹقامة الداخلية بواقع 56 سريرا، ويكون بالدور الرابع سكن الأطباء والتمريض، أما الدور الخامس يتكون من قسم العناية المركزة بواقع 4 أسرة، وقسم الأطفال المبتسرين، وجناح العمليات بواقع 4 غرف عمليات.



المحافظ يتفقد المستشفى

جانب من الجولة

المحافظ خلال الجولة

المصدر : مصر ناين