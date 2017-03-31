أصبح حضور البرتغالى أوجستو إيناسيو المرشح بقوة لتدريب الزمالك، لمباراة الفريق الأبيض أمام سموحة، المقرر لها بكره السبت، صعبا للغاية لصعوبة وصوله القاهرة قبل موعد اللقاء.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن البرتغالى أوجستو إيناسيو سيصل القاهرة بكره السبت، للتفاوض حول تفاصيل عقده المنتظر مع القلعة البيضاء.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة فى الخامسة مساء بملعب برج العرب بالإسكندرية، وسيكون المدرب البرتغالى فى طريقة إلى القاهرة خلال هذا التوقيت، حيث من المنتظر أن يصل مساءً.

ولم يقم الزمالك الى أن الآن بإرسال تذاكر الطيران لإيناسيو وجارٍ تجهيزها فى الوقت الحالى، وسيحضر المدرب البرتغالى من البرتغال عبر ترانزيت من إسبانيا أو إيطاليا وتستغرق الرحلة قرابة الـ8 ساعات الى أن يصل للقاهرة.

المصدر : مصر ناين