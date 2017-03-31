قتل عسكريان أوكرانيان أحدهما ضابط فى الاستخبارات فى الساعات الـ24 الأخيرة فى شرق أوكرانيا الانفصالي، كما ذكرت مصادر فى الطرفين المتحاربين.

واصدر الجيش الأوكرانى على صفحته فى موقع فيسبوك إن “عمليات القصف لم تتوقف فى منطقة” التماس بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا.

وأضاف أن جنديين قتلا وجرح 13 آخرون فى مواجهات فى الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع خسائر الجيش إلى 8 عسكريين منذ مطلع الأسبوع الجارى.

من جهة أخرى، عثر على كولونيل فى مؤسسات التأمين الأوكرانية صباح الجمعة مقتولا فى تفجير سيارة فى ماريوبول المدينة الاستراتيجية الواقعة فى الشرق وتسيطر عليها كييف. وتحدثت النيابة السنةة فى المنطقة عن “عمل ارهابي“.

وذكرت وكالة الأنباء الشوفة للانفصاليين إن مدنيين قتلا أيضا فى قصف فى مدينة ياسينوفاتا التى تبعد نحو 15 كلم شمال دونيتسك معقل الانفصاليين.

المصدر : مصر ناين