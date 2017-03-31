اصدر مصدر عراقى اليوم الجمعة عن إقدام مسلحين مجهولين على قتل خطيب جامع لدى تنظيم “داعش الارهابيه” فى مدينة تلعفر شمال غرب العراق حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم .

واصدر المصدر إن “مسلحين مجهولين هاجموا بالسكاكين خطيبا من داعش الارهابيه لدى مروره فى زقاق ضيق فى منتصف قضاء تلعفر غرب الموصل، ما أسفر عن مصرعه على الفور”.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن عناصر التنظيم أطلقوا اللهيب بشكل عشوائى عقب عملية الطعن، ما أسفر عن مصرع اثنين من المدنيين بينهما صبى فى منتصف انتشار كثيف للتنظيم فى أزقة وأحياء تلعفر.

وتعد تلعفر من المناطق القليلة المتبقية تحت سيطرة التنظيم غرب محافظة نينوى، وتبعد عن الموصل بنحو 70 كم، قرب الحدود السورية.

المصدر : مصر ناين