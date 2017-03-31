أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في قناة السويس، سجلت أرقاما قياسية في العائدات والحمولات وأعداد السفن العابرة خلال شهر مارس الجارى.

وأضاف مميش فى بيان له اليوم ، إن الإيرادات المحققة خلال مارس الجارى بلغت 423.9 مليون دولار فى المقابل 416.9 مليون دولار في مارس 2016، بزيادة 7 مليون دولار بنسبة 1.7%، وهو ما يعادل 7.4 مليار جنية فى المقابل 3.4 مليار جنيه في مارس 2016، بزيادة 4 مليار جنيه بنسبة 114.2%.

وكشف تقرير رسمي صادر عن قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة في القناة سجلت، عبور 1532 سفينة فى المقابل 1454 سفينة في مارس 2016، بزيادة 78 سفينة تعادل 5.4% ، وبلغت الحمولات الإجمالية خلال مارس 2017 مقدار 84.679 مليون طن فى المقابل 80.495 مليون طن بزيادة 5.2 مليون طن، بنسبة 5.2 % وأن الزيادة المتنامية في الإيرادات، وأعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس تعكس ارتفاع حركة التجارة العالمية بشكل سنة.

وأكد مميش، على ارتفاع تصنيف القناة عالميًا بفضل مشروعات التطوير المستمرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وتحسين الخدمات الملاحية وانتهاج سياسات تسويقية مرنة ساهمت في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

جدول بيانا عبور السفن خلال شهر مارس 2017

المصدر : مصر ناين