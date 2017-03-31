لقى خفير نظامى مصرعه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من سلاحه عن طريق الخطأ أثناء خدمته بنقطة واجبة أولاد إبراهيم الشوفة لمركز واجبة أسيوط.

وكان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز واجبة أسيوط يفيد بمصرع “مصطفى . ح” خفير نظامى بنقطة واجبة أولاد إبراهيم الشوفة لمركز واجبة أسيوط بعد أن خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاحه فلقى مصرعه على الفور.

وتم نقله إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين