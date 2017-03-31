تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مول طرح البحر لمشوفة الاستعدات التى تجرى لافتتاح معرض المنتجات المصرية والذى يقام تحت شعار “صنع فى بورسعيد”.

رافق المحافظ خلال الجولةالباشمهندس كامل أبو زهرة السكرتير السنة للمحافظة، حيث وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من التجهيزات وعمل بروفة تجريبية للافتتاح .

وأكد الغضبان، على أن الهدف الرئيسى من إقامة المعرض هو الترويج للمول وأحداث حركة رواج تجارى، مشيرًا إلى أن المعرض سيضم منتجات مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومصانع منطقة الاستثمار.

واضاف محافظ بورسعيد، أن المعرض سيتم افتتاحه يوم الثامن من أبريل المقبل، مضيفًا أن المصنع فرصة كبيرة أمام الشباب للتعرف على المشروعات الصناعية الكبرى التى تتم ببورسعيد وما تقدمه من منتجات وسلع على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار الغضبان، إلى أنه يجرى الآن أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بالمول وعمل بانوراما بشكل جمالى وأماكن انتظار للسيارات.