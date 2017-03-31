اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السياحي الدولى الأول لكلية الإدارة الفندقية بكلية الإسكندرية فرع مطروح تحت عنوان التطوير المتوازن لواحة سيوة على خريطة السياحة الدولية والذى عقد في الفترة من 29-31 مارس بواحة سيوة حيث أعلن الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس كلية الإسكندرية لشؤون فرع مطروح ما انتهت إليه المناقشات وورش العمل والأبحاث التي قدمت على مدار جلسات المؤتمر.

واصدر بيان الكلية اليوم، أن من أبرزتوصيات المؤتمر هى ، أهمية تضافر الجهود من كافة الهيئات المعنية لعمل متحف قومي لعرض مستلزمات وتاريخ زيت الزيتون السيوى، التطوير السياحى المتوازن للسياحة البيئية فى واحة سيوة والعمل علي زيادة فرص التنمية السياحية فى المنطقة لما لها من مقومات فريدة عالية متشبه ة في البحيرات المالحة وبحر الرمال الأعظم والمعابد الأثرية والتراث الحضارى.

كما تضمنت التوصيات ،العمل على إدخال أنماط جديدة من السياحة تتماشى مع مقومات الجذب السياحى ولها عائد اقتصادى شبه مشوفة هجرة الطيور سياحة الجمال، 4 إنشاء مركز للتدريب والتعلم لخدمة أبناء سيوة وتعليمهم الحرف المرتبطة بالمنتجات السيوية وملحق به مطبخ للاكلات السيوية ذات الخصوصية المتميزة، وتنمية الحرف والصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية لخدمة المجتمع وخاصة المرأة السيوية.

كما أوصى المؤتمر بالحفاظ على التصنف البيولوجي بالواحة، و حماية احافير الحيتان وغيرها من احافير عصر المايوسين الهامة بصخور واحة سيوة بالاشتراك مع ادارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وتقنين حفر الآبار الارتوازية للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، والحفاظ على الطراز المعماري السيوي ومنع أي مخالفات في البناء، تنظيم بينالي للفنون سنويا لطلبة كليات الفنون الجميلة وتنفيذ احسن مشروع طلابى يخدم الواحة، تصميم علامة تجارية (براند) صنع في سيوة تقترح شكله ومواصفاته محافظة مطروح بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بكلية الإسكندرية الى أن تكون علامة تجارية مميزة لمنتجات الواحة.

كما أوصى بإنشاء مركز تدريب لتدريس اللغات الأجنبية لرفع كفاءة أبناء سيوة وتأهيلهم للتسنةل مع سوق السياحة الدولى، الإهتمام بالصناعات الصغيرة والمتفى منتصف ة لضمان توفير الركيزة الغذائية اللازمة لسكان وساءحي الواحة، انشاء منتجع سياحي عالمي بجودة ومواصفات صحية وبيئية لإستقطاب أكبر أعداد ممكن من سائحى العالم لعلاج الأمراض الجلدية وأمراض العظام والمفاصل، الإهتمام بتطوير المزارات السياحة التراثية والبيئية وتزويدها بالخدمات والمرافق اللازمة لراحة السياح ووضع لافتات توجيه وإرشاد واضحه بعدة لغات في كل الأماكن السياحية وعلى الطرق المؤدية لها.

كما أوصى بالإهتمام بالارشاد البيئى الصحراوى، تجهيز قوافل سياحية لبيع منتجات الواحة بكل محافظات مصر وخاصة بالمقاصد السياحية الجاذبة للسياح، طرح إنشاء أعداد من الاستراحات ومحطات التزود بالوقود في طريق مطروح – سيوة الصحراوى، اقتراح إنشاء مدينة سكنية على حدود واحة سيوة 20كم طريق سيوة مطروح للحد من التوسع العمراني داخل محمية سيوة والحفاظ عليها من كل أنشطة تدخل الإنسان فيها، والتوجيه بانعقاد المؤتمر سنويا خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس أوالاسبوع الأول من أبريل، كما أوصى بتشغيل خط طيران ثابت من القاهرة والإسكندرية إلى مطار سيوة.

وفي نهاية جلسة التوصيات قام الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الكلية ، الدكتورة دلال عبد الهادى عميدة كلية الإدارة الفندقية بتوزيع شهادات التكريم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمشاركين والهيئة المنظمة والسادة مشبه ى الشركات الراعية للمؤتمر وأعداد من قيادات ورموز ومشايخ واحة سيوة.

المصدر : مصر ناين