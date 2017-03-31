صرفت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الشرقية، منذ قليل، 5 شباب تم ضبطهم، مساء أمس، في واقعة التحرش بفتاة بمنطقة فيلل الكلية ، من ديوان القسم، بعد أن اتهمت الفتاة شاب غيرهم بالتحرش بها، وتم عرض الشاب المتهم على نيابة قسم ثان الزقازيق، للتحقيق معه، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي السنة لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام العشرات من الشباب بالتحرش بفتاة، فى منطقة القومية، فتوجهت قوة من قسم ثان الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس مباحث القسم، وتبين قيام أعداد كبير من الشباب، بالتجمع أمام كافيه بمنطقة القومية، لمعاكسة فتاة تدعي” سارة ن ال م ال ” 19 سنة طالبة ومقيمة بمدينة أبوكبير، وتم إخطار نيابة قسم ثان الزقازيق، للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي السنة لنيابات جنوب الشرقية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة، كانت ترتدي ملابس قصيرة جدا، حيث كانت تحضر حفل زفاف شقيق صديق لها بنادي الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، خرجت مع صديقها لدخول أحد الكافيهات بمنطقة القومية، فشوفها أحد الشباب قبل وصولها الكافيه، وقام بالتحرش بها لفظيا،وشدها من يدها، وأثار الشباب نحوها، فاقمت بالاستغاثة بالأهالي المتواجدين، فتم دخولها الكافية، لحين وصول الواجبة.

وعند وصول قوات الواجبة، وجدت تجمعات عديدة من الشباب، وخاصة أن منطقة فيلل الكلية دائما مكتظة بتجمعات الشباب، وأغلبهم كان يتفرج على الواقعة، وليسوا متحرشين، فأطلق الضباط عدة أعيرة نارية، فى الهواء، لتفريق الشباب، وتم خروج الفتاة، والقبض على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم ويدعي” أحمد أ أ” مقيم الحناوى قسم أول الزقازيق، وتم حجزهم للعرض على النيابة السنةة، وصرفت الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين