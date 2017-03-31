أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة لنزلاء دار المسنين وأوجه الرعاية الإجتماعية والطبية لهم .

واصدر ت المحافظة فى بيان له أن المحافظ أصدر تعليماته بتنظيم يوم ترفيهى لجميع نزلاء الدار علي الشاطئ الأسبوع المقبل مضيفاً بأنه من الواجب علينا جميعا ادخال البهجة والسرور إلى أنفسهم مشددا علي ان آبائنا وامهاتنا بدار المسنين يلقون كافة أنواع الرعاية من جميع النواحى وأن هناك مشوفة دائمة لأحوال الدار والتواصل مع النزلاء فى إطار الدور الإجتماعى والعمل على تلبية مطالبهم.

وكان قد قام محافظ بورسعيد بزيارة نزلاء دار المسنين أثناء حضورهم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات على شاطئ بورسعيد،والذى نظمته احدى الجمعيات.

وأضاف المحافظ بأنه وجه مديرية التضامن الإجتماعى بالتواجد المستمر بدار المسنين وتذليل أى عقبات وتلبية أى مطالب لهم.

المصدر : مصر ناين