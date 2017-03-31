أطلقت شركة فيس بوك تحديثا جديدا لمنصة الويب، يوفر للمستخدمين القدرة على تغيير ألوان خلفية النص عند كتابة منشورات، والاختيار بين عدة ألوان مختلفة، وهى الميزة التى سبق وأن طرحتها الشركة لتطبيقها على الرسمى على منصتى أندرويد وiOS، إلا أنها اليوم طرحتها أخيرا لمنصة الويب.

وسيجد المستخدمون الآن عند كتابة أى منشور على صفحتهم الشخصية، ظهور خيار جديد يعرف بـ”Background Color”، وبمجرد الضغط عليه ستظهر قائمة من خيارات الألوان يمكن الاختيار من ضمنها لتخصيص لون لخلفية المنشورات.

وقد أثارت هذه الميزة الجديدة إعجاب الكثير من المستخدمين عقب إطلاقها على منصة الهواتف الذكية، حيث يعتمد عليها الكثيرين فى كتابة منشورات تحتوى على هذه الألوان فى الخلفية، حيث وفر فيس بوك العديد من الألوان بما فى ذلك “الأبيض والأصفر والأخضر والأزرق والأسود” وغيرها من الألوان، التى يمكن تخصيصها ايضا حسب رغبة المستخدمين.

المصدر : مصر ناين