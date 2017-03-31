أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن قيام السيدة الاولى بالولايات المتحدة ميلانيا ترامب، بتكريم مجموعة من النساء من مختلف أنحاء العالم لشجاعتهن في النضال من أجل تمكين المرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية، وغالبًا ما أدى ذلك إلى تعرضهن لمخاطر شخصية.

و أكدت السفارة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، أنه قد تم تكريم ثلاث نساء عربيات – من اليمن والعراق وسوريا – ضمن هذه المجوعة الاستثنائية، وذلك احتفالا بشهر تكريم المرأة.

ويُذكر أن الجائزة قد تأسست في السنة 2007 تكريمًا للنساء اللواتي أظهرن صورًا استثنائية من الشجاعة والقوة والقيادة من خلال تحسين حياة الآخرين.



ميلانيا ترامب

المصدر : مصر ناين