ألقت مباحث السكة الحديد بأسوان، اليوم الجمعة، القبض على 3 شباب كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الهواتف المحمولة من ركاب القطار بمحطة كوم أمبو.

وصلت معلومات للرائد كريم بسيونى، رئيس مباحث واجبة السكة الحديد بأسوان، تفيد بقيام مجموعة من الشباب بسرقة الهواتف المحمولة من الركاب على محطات السكة الحديد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة تأمينية من ضبط “عرفة.ع” 25 سنة، ومقيم الكرنك محافظة الأقصر، و”شهاب.س” 17 سنة، ومقيم القباح محافظة الأقصر، و”سعيد.ع” 19 سنة، ومقيم سبيل العرب دائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان.

وبمواجهة المتهمين الثلاثة، أقروا بسرقة الهواتف المحمولة علاوة على حافظة نقود بها مبلغ مالى من أحد الأشخاص، وتحرر المحضر رقم 3437 جنح مركز كوم أمبو لسنة 2017، وجارى العرض على النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين