اختبرت سويسرا، اليوم الجمعة، طائرة من دون طيار، لاستخدامها فى نقل عينات مخبرية شبه عينات البول أو الدم بين مستشفيين بمدينة لوغانو، فى كانتون تيتشينو جنوب البلاد.

وفى وقت سابق، أعلن البريد السويسرى أنه يخوض تجربة أول استخدام تجارى للطائرات من دون طيار مع مجموعة مستشفيات مركز عمليات الطوارئ فى كانتون تيتشينو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

ومن المزمع، أن تنقل هذه الطائرات عيّنات مخبرية بين مستشفيين يوجدان فى مدينة لوغانو، وهما “المستشفى الإيطالى” و”المستشفى المدنى” الذى يقع على مسافة 600 متر من الأول.

المصدر : مصر ناين