أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ،عمل مسابقة أجمل مدينة وأجمل قرية لجميع مدن ومراكز المحافظة.

واصدر المحافظ فى بيان له ، إن المؤسسات التنفيذية للمدن والأحياء تستعد لتلك المسابقة من خلال أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة ودهان الأرصفة وتجميلها، للفوز بالمركز الأول .

وتجدر الإشارة إلى أن عشماوى قد قام بتشكيل لجنه لتقييم ومشوفة أداء جميع المدن والقرى لإختيار أجملها برئاسهالباشمهندس مصطفى عباس منصور السكرتير السنة المساعد وسيتم صرف مكافآت مادية وعينيه للفائزين.

وقد خصص المحافظ شهر إبريل بالكامل لتقييم أداء المدن والشوارع وسيتم الإعلان عن أجمل مدينة وأجمل قرية فى أول شهر مايو المقبل.



تشجير بعض الأماكن

تنظيف الشوارع

دهان الارصفة بالقليوبية

المصدر : مصر ناين