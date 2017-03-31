أعلن محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة البحيرة، تنظيم زيارات بشكل مستمر للمدارس للوقوف على المشكلات وتوفير حلول لها، مشددًا على مديرى الإدارات والمسئولين بالمديرية ضرورة مشوفة المدارس.

وناقش محمد سعد، فى اجتماعه الأول مع قيادات التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية سياسات العمل فى المرحلة القادمة، مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق والتى هى أساس النجاح، كما أظهر ضرورة التواصل التام بين الجميع.

واستمع وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة البحيرة، إلى الجميع فى عرض ايجابيات وسلبيات العمل داخل كل إدارة، مشيرًا إلى أن الجميع فى منظومة واحدة نعمل جميعا على إنجاحها.

وزار سعد، مدارس بإدارة أبو حمص التعليمية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بها أمس الخميس، حيث بدأ الزيارة بمدرسة الإرشاد الاعدادية بنات، حيث تفقد خلالها فصول الدارسة وناقش الطالبات للاطمئنان على المستوى العلمى لهن ولاحظ بعض السلبيات، وقرر سعد إحالة المسئولين عن تلك السلبيات إلى الشئون القانونية ثم انتقل إلى مدرسة أبو حمص الرسمية لغات وشوف تنفيذ برنامجى القرائية والعلاجية بالمدرسة ولاحظ وجود بعض السلبيات فى المدرسة فوجه بتحويل المتسبب إلى الشئون القانونية بالمديرية، ثم انتقل إلى مدرسة التعليم الاساسى بـ أبو حمص شوف بها حصة للغة العربية وتفعيل برنامج القرائية ووجه إلى ضرورة اشراك جميع الطلاب فى المناقشات والحوار، ثم انتقل إلى مدرسة أبو حمص الثانوية بنات حيث تفقد حجرات المدرسة، وشوف شئون الطلبة بالمدرسة وطالبهم بمشوفة الغياب اليومى للطالبات واختتم الزيارة بتفقد مخازن الكتب الشوفة للإدارة.

وشهدت الأسبوع الأول لوكيل الوزارة زيارته للطالب يوسف السيد نصير، بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة العكريشة الابتدائية المشتركة، والذى كان قد أصيب فى فناء المدرسة للاطمئنان على صحته ومشوفة حالته الصحية الى أن يتماثل للشفاء التام ليعود بعدها للمدرسة.

الجدير بالذكر، أن محمد سعد تولى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال الأيام القلية الماضية.