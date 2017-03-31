“نعمل علي تحصين أكثر من 50 ألف فرخة شهريا، خاصة وأن مزارع الدواجن أغلقت ل ارتفاع أسعار الأعلاف، ولم يتبقى منها سوى 200 مزرعة فقط على مستوى المحافظة”، مضيفا أن ميزانية الوحدات البيطرية لا تكفى لسد احتياجات الأدوية، بتلك الكلمات بدأ الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى، حديثه لـ”ليوم السابع”.

وحول مرض انفلونزا الطيور، اصدر إن هناك مشوفه لمزارع الدواجن والحضانات، والتي يتم توزيعها علي أصحاب المنازل وتحصينها يكون بالمجان، ونقوم بتحصين من 500 إلى 50 الف طائر بالمجان، وعملية التحصين تتم قبل البيع وصاحب المزرعة يدفع 400 جنيه.

وأظهر أنه تم قفل 38 مزرعة في سنة 2016، لكن ف سنة 2017 لم يتم قفل أية مزرعة بالمنيا، والى أن الآن لم نرصد بؤر بها أنفلونزا الطيور، وقفل المزرعة يأتي لعدم اتباع التعليمات وليس لوجود انفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن أعداد مزارع الدواجن بالمنيا 1642 مزرعة، يعمل منها حوالى 200 مزرعة فقط، ومنها من غير نشاطه، وأخرى تحولت إلى كتل سكنية، وتراجع تربية الدواجن ل الظروف الجوية وارتفاع أسعار العلف، وتقلص أعداد المزارع ساهم فى ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

و عن ترخيص مزارع الدواجن، أكد أن المرخصة لا تتجاوز نسبة 30% فقط من إجمالي أعداد المزارع بالمحافظة، وذلك لأن هناك شروطا لا يستطيع صاحب المزرعة الوفاء بها، وأهم تلك الشروط أن تكون خارج الكتل السكنية.

وأشار إلى أن ميزانية الأدوية لا تكفي سد الحاجة وتبلغ 250 ألف جنيه، يتم توزيعها على 102 وحدة بيطرية بمختلف مراكز المحافظة، أى أن نصيب الوحدة البيطرية ما يقرب من 2000 إلى 2500 جنيه، هذا الى جانب الأدوية السيادية الخاصة بالقوافل.

وبشأن أعداد المحاضر التي تم تحريرها للمزارع، لفت إلى أنه تم تحرير 38 محضر مخالفة للمزارع، وذلك في سنة 2016، إلا أنه فى سنة 2016 لم يتم تحرير اي محاضر مخالفة، وقد تم تحرير 22 محضر بيع أدوية فاسدة أو مجهولة المصدر في المعارض التي تقوم بتوزيع الأدوية البيطرية.

وأظهر أن الحمي القلاعية لا توجد في المنيا سوى بؤرة واحده فى قرية 3 بسمالوط، ولا توجد سوي حالة نفوق واحدة ل الحمي القلاعية، ويتم عمل تحصينات للماشية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بفى المقابل مادي 17 جنيه ونصف للماشية الواحدة، إلا في حالة وجود بؤرة مصابه يتم تحصينها بالمجان.

ونفى وجود مزارع خنازير بالمنيا، كما أنه لا يوجد قرار بمنع تربية الخنازير، لكن هناك تربية لها في الظهير الصحراوي، لكن الأمرغير معلن.

المصدر : مصر ناين