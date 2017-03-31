نشبت مشادة بين أعضاء نادى الجزيرة وأفراد التأمين وموظفى النادى، ل غلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية، التى سيتم خلالها مناقشة الميزانية والحساب الختامى وانتهاء الأمر لعدم اكتمال النصاب القانونى، لعدم حضور ربع الأعضاء، الذين سجلوا فى كشوف الجمعية العمومية.

أعداد من الأعضاء احتجوا على غلق باب التسجيل، خوفا من الغرامة المالية، فى الفى المقابل رفض البعض الآخر تسجيل الحضور فى الاشتراكات لتجنب الغرامة، حجة أن التسجيل يعنى زيادة أعداد التسجيل فى المقابل أعداد الحضور فى المناقشة مما يفسد مناقشة العمومية.

وبعض الأعضاء بيطالب الاستعانة بواجبة النجدة بعد غلق باب التسجيل خاصة أن ما عطل حضورهم مبكرا هو بارك السيارات.