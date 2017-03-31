صرح وزير الخارجية الفرنسى جان مارك أيرولت الجمعة أنه لا يجب التركيز على مصير الرئيس بشار الأسد للتوصل الى إتفاق سلام فى سوريا.

واصدر إيرولت عند وصوله إلى اجتماع لحلف شمال الأطلسى “إذا كان البعض يريد أن يتركز الجدل بأى ثمن حول “هل نبقى أو لا نبقى على الاسد ؟ فالسؤال لا يطرح بهذا الشكل. بل أن نعرف ما إذا كانت الاسرة الدولية تحترم التعهدات التى قطعتها”.

لكنه أظهر أنه سينتهز فرصة وجود وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى الإجتماع ليطلب “توضيحات” لبعض مواقف واشنطن حول قضايا شبه نفقات الدفاع ومكافحة الإرهاب والإنتاصدر السياسى المطروح فى سوريا.

وأضاف الوزير الفرنسى “إذا كنا نريد سلاما وتأمينا دائمين فى سوريا، فيجب ألا يكون الخيار عسكريا فقط بل يجب أن يطرح أيضا الخيار السياسى، والخيار السياسى هو التفاوض على عملية انتاصدر ية ” طبقا للموقف الذى تبنته الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015 .

وكانت الدول الـ 15 الأعضاء فى مجلس التأمين الدولى أقرت فى 18 ديسمبر 2015 القرار 2254 الذى ينص على خارطة طريق لحل سياسى فى سوريا.

وإلى جانب مفاوضات بين المعارضة والنظام شبه تلك التى تجرى فى جنيف ووقف إطلاق اللهيب ، يقضى النص بإقامة نظام إنتاصدر ية وإجراء انتخابات.

وكانت الإدارة الأمريكية أعترفت الخميس بأن رحيل الأسد لم يعد “أولوية” وبأنها تكشف عن استراتيجية جديدة لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات فى سوريا .

المصدر : مصر ناين