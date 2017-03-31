تشهد محافظة جنوب سيناء اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة والخبراء فى السياحة العلاجية، بعد نجاح مؤتمر السياحة العلاجية بمدنية شرم الشيخ، حيث تملك المحافظة العديد من المقومات السياحية العلاجية من عيون كبريتية وأعشاب طبيعية.

وضمن المناطق المؤهلة للسياحة العلاجية فى جنوب سيناء، منطقة “وادى عسل” بمدينة “رأس سدر” والتى تبعد عن المدينة 9 كيلوا مترات، نظرًا لأنها غنية بالمياه الكبريتية، والتى تبلغ درجة حراراتها 200 درجة مئوية.

وتخرج المياه من باطن الأرض بدرجة حرارة عالية لا يستطيع أحد تحملها، لذا يتم تسير فى قناة صنعتها لنفسها طولها 100 متر، ثم تسير فى منخفض عمقه مترين ومساحته لا تقل عن 150 مترًا، لتستقر فى حمام سباحة طبيعى، درجة حرارته تتدرج من الساخن للغاية إلى الدافئ، وتتراوح كمية المياه التى تنتجها عين “وادى عسل” 200 متر مكعب يوميًا.

واصدر إبراهيم عطية، أحد أهالى رأس سدر، إن المياه تستخدم لعلاج الأمراض الروماتيزمية والجلدية، كما أنها قبلة للسياح والمصريين للاستشفاء صيفًا، حيث تقل تيارات الهواء.



عيون كبرتية بوادة العسل برأس سدر



بخار الماء من العيون الكبرتية