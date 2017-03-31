أعلن القضاء البلجيكى، الجمعة، عن إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم أثنان الى أن الأن ا فى المستشفى نتيجة صدامات عنيفة وقعت الخميس أمام القنصلية التركية فى بروكسل بين مناصرين للرئيس التركى ومعارضين له.

وأفادت نيابة بروكسل فى بيان عن توقيف خمسة رجال مولودين بين 1969 و1988 بانتظار مثولهم أمام القضاء، جميعهم من الجرحى.

وأضاف البيان أن القضاء سيستمع إلى أربعة من الموقوفين الجمعة فيما لا يزال الخامس “فى المستشفى” وسيشبه أمام قاض “عندما تسمح صحته بذلك“.

والى أن الأن ت سيدة ستينية فى المستشفى الجمعة بعد إصابتها عند محاولتها الفصل بين المتعاركين.

واندلعت الصدامات الخميس فى حوالى الساعة 16,00 (14,00 ت غ) بين مؤيدين ومعارضين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى محيط السفارة والقنصلية التركيتين فى فى منتصف العاصمة البلجيكية.

وتجمع 150 إلى 200 شخص أمام المبنى وألقيت حجارة على السيارات المحيطة قبل تدخل الواجبة وتمكنها من فرض التأمين بعد ساعات من التوتر.

وأشار بيان النيابة إلى “تبادل أعداد من الأشخاص الضربات، بما فيها بسكين وقضيب حديدي“.

المصدر : مصر ناين