أعلن مندوب الجهة الادارية بالجمعية العمومية لنادى الجزيرة فى اجتماعها الثانى، أن أعداد الأعضاء الذين سجلوا فى الجمعية 6632 ويحق مناقشة الميزانية عند حضور 1656 عضوا وهو ما لم يتم، حيث لم يحضر من الأعضاء سوى 300 فقط، وبالتالى يتم تفويض المجلس وتحويلها للجهاز المركزى للمحاسبات.

أعلن مجلس إدارة النادى إنهاء الجمعية لعدم الاكتمال بما يعنى تفويض المجلس.

واعترض بعض الأعضاء من الذين حضروا، مطالبين بحضور الاعضاء لمناقشة الميزانية، وتسجيل اعتراضهم على بعض البنود وهتفو هتافات معادية لمجلس الإدارة منها “فشلة..فشلة ““مش عاوزينكم مش عاوزينكم”.

المصدر : مصر ناين