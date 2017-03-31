أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، فى تصريحات على هامش الجمعية العمومية للنادى المنعقدة حاليًا، أن بدء العمل فى فرع 6 أكتوبر سيكون بداية من يوم 8 إبريل المقبل.

وتقرر غلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك فى تمام السابعة مساء، رغم اكتمال النصاب القانونى بعد قام بفتح باب التسجيل بوقت قصير، وفى حالة عدم التسجيل سيتعرض العضو لغرامة مالية وفقا للائحة.

كان مرتضى قد أعلن أيضا عن وصول البرتغالى جوستوا ايناسيو إلى القاهرة بكره السبت، للتفاوض معه للتعاقد معه لتدريب الزمالك خلفا لمحمد حلمى، الذى سيرحل عقب الانتهاء من لقاء الأبيض مع سموحة مساء غد السبت.

المصدر : مصر ناين