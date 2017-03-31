شهد أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والعميد علي الجزار السكرتير السنة المساعد بالمحافظة، فعاليات احتفالية “الملكة الأم” لتكريم أعداد من الأمهات المثاليات بالأقصر، وذلك بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، فى منتصف سعادة الأمهات ودموع الفرحة بالتكريم.

وتأتي تلك الاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالأقصر، واحتفالاً بمرور سنة علي البيت الكبير أول مكان يهدف لإسعاد كبار السن في الأقصر والشوف لجمعية زاد الخيرية، حيث بدأت الاحتفالية بآيات الذكر الحكيم، ثم كورال من الأطفال تبعه مسرحية درامية ثم الفقرة المميزة والتي اختير فيها خمس أمهات مثاليات تم تكريمهن بمبالغ مالية وهدايا عينية.

وقام أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بتقيدم الفقرة الأخيرة وهي بعنوان “صاحبة السعادة”، وتكريم اثنين من الأمهات بهدية رحلة عمرة للبيت الحرام، وهما كل من “هناء شمس الدين يوسف “، و”سعدية عبدالوهاب”.

ومن جانبها صرحت رانيا مراد مدير البيت الكبير، بأنه تم عمل أكثر من ٣٥٠ فاعلية خلال السنة السابق، إستفادت منها أكثر من ٤٠٠٠ أم من أمهات المحافظة ونعد أمهاتنا بمزيد من البذل والعطاء في السنة الجديد بمشيئة الله.



وكيل تضامن الأقصر والسكرتير المساعد يكرمان الأمهات المثاليات بحفل الملكة الأم

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالأقصر

كورال للأطفال علي هامش احتفالية الام المثالية

كلمة السكرتير المساعد خلال الاحتفالية

وكيل التضامن يهنئ الامهات المثاليات بالحفل

جانب من احتفال الابناء بامهاتهم في الحفل

بكاء الأم الفائزة برحلة العمرة في الاحتفالية

المصدر : مصر ناين