انتهى الشوط الأول بين الشرقية والمقاولون العرب، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقين على استاد بنها الرياضى، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة.

ويحتل المقاولون حاليًا المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل أحفاد عرابى ترتيب جدول الدورى برصيد 8 نقاط.

وتُستأنف اليوم، الجمعة، بطولة الدورى بعد فترة توقف دامت أسبوعين تقريبًا، ل مشاركات الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا، وكذلك خوض منتخبنا الأول مباراة ودية أمام توجو فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة، استعدادًا لتونس فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتطلع الفريق الشرقاوى الذى يقوده عماد النحاس لحصد النقاط الثلاثة، واستكمال الرحلة الصعبة وربما المستحيلة بالبقاء فى الدورى الممتاز، حيث يتذيل أحفاد عرابى ترتيب جدول الدورى برصيد 8 نقاط وإن كان الفريق.

فى الفى المقابل ، يتطلع ذئاب المقاولون العرب بقيادة المدير الفنى محمد رجوع لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية، ويحتل المقاولون حاليًا المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

المصدر : مصر ناين