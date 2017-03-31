اصدر المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم إن هناك العديد من الأصدقاء حاولوا التدخل لإنهاء أزمته مع المطرب سعد الصغير، لكنه رفض بشدة، معلقا: “ما ينفعش سعد يغلط فى عمه”.

وأضاف “شعبولا” لن أقبل هذا الاعتذار إلا إذا خرج “الصغير” فى نفس البرنامج الذى ظهر فيه وتحدث عنى بسوء، واعتذر لى أمام كل المشوفين الذين قيمنى أمامهم.

وكان المطرب الشعبى سعد الصغير قد خرج على الهواء مع الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج “العاشرة مساء”، وأشاد بالمطربين عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وبوسى وغيرهم، بينما اصدر على المطرب شعبان عبد الرحيم إنه مؤدى وليس مغنيا.

المصدر : مصر ناين