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صورة نادرة عمرها سنة لأعضاء فريق Les Petits Chats

منوعات
صورة نادرة عمرها سنة لأعضاء فريق Les Petits Chats

استقبلت دور العرض السينمائية فى مصر فيلم LES PETITS CHATS أو القطط الصغيرة الذى يوثق لتاريخ الفرق الموسيقية المستقلة فى حقبتى الستينيات والسبعينيات فى مصر، والتى يقع فى القلب منها فرقة Les Petits Chats التى أسسها وجدى فرانسيس فى سنة 1967، حيث يجرى الفيلم حوارات مع أعداد من أعضاء الفرقة، وبهذه المناسبة ننشر لكم 11 صورة نادرة لأعضاء فريق  LES PETITS CHATS.

 

وكان الفريق قد عاد سوياً فى حفل غنائى سنة 2010، ليقرر المخرج شريف نخلة استغلال تلك الرجوع ليصنع فيلمه الوثائقى لإعادة إحياء هذا الفريق وهو ما حدث حين قرر الفريق الرجوع لتقديم الحفلات سوياً بعد مشوفة الفيلم، وأقيم العرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، لتلتف الجماهير مرة أخرى حول فريق الروك الأشهر فى العالم العربى فى السبعينيات.

 

فرقة Les Petits Chats
فرقة Les Petits Chats

 

 

1- بيرج أندرسيان، عزت أبو عوف، وجدي فرانسيس، عمر خيرت وفريدي رزق أول أعضاء الفريق سنة 1967
بيرج أندرسيان وعزت أبو عوف وجدى فرانسيس وعمر خيرت وفريدى رزق أول أعضاء الفريق سنة 1967

 

2- شيراتون القاهرة 1977
شيراتون القاهرة 1977

 

3- حفل في فندق هليتون الكويت سنة 1972
حفل فى فندق هليتون الكويت سنة 1972

 

4- عمر خورشيد، جورج لوكاس، هاني شنودة، وجدي فرانسيس وعمر خيرت سنة 1968
عمر خورشيد وجورج لوكاس وهانى شنودة وجدى فرانسيس وعمر خيرت سنة 1968

 

5- في المنتزه بالاس سنة 1969
فى المنتزه بالاس سنة 1969

 

6- عمر خيرت سنة1970
عمر خيرت سنة 1970

 

7- عزت أبو عوف سنة 1968
عزت أبو عوف سنة 1968

 

8- الموسيقار هاني شنودة عضو الفريق (1968- 1973)
الموسيقار هانى شنودة عضو الفريق (1968- 1973)

 

9- طلعت زين عضو الفريق (1977- 1982)
طلعت زين عضو الفريق (1977- 1982)

 

10- الفنان الراحل عمر خوشيد عضو الفريق (1967- 1969)
الفنان الراحل عمر خوشيد عضو الفريق (1967- 1969)



المصدر : مصر ناين

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