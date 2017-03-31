استقبلت دور العرض السينمائية فى مصر فيلم LES PETITS CHATS أو القطط الصغيرة الذى يوثق لتاريخ الفرق الموسيقية المستقلة فى حقبتى الستينيات والسبعينيات فى مصر، والتى يقع فى القلب منها فرقة Les Petits Chats التى أسسها وجدى فرانسيس فى سنة 1967، حيث يجرى الفيلم حوارات مع أعداد من أعضاء الفرقة، وبهذه المناسبة ننشر لكم 11 صورة نادرة لأعضاء فريق LES PETITS CHATS.

وكان الفريق قد عاد سوياً فى حفل غنائى سنة 2010، ليقرر المخرج شريف نخلة استغلال تلك الرجوع ليصنع فيلمه الوثائقى لإعادة إحياء هذا الفريق وهو ما حدث حين قرر الفريق الرجوع لتقديم الحفلات سوياً بعد مشوفة الفيلم، وأقيم العرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، لتلتف الجماهير مرة أخرى حول فريق الروك الأشهر فى العالم العربى فى السبعينيات.



فرقة Les Petits Chats



بيرج أندرسيان وعزت أبو عوف وجدى فرانسيس وعمر خيرت وفريدى رزق أول أعضاء الفريق سنة 1967



شيراتون القاهرة 1977



حفل فى فندق هليتون الكويت سنة 1972



عمر خورشيد وجورج لوكاس وهانى شنودة وجدى فرانسيس وعمر خيرت سنة 1968



فى المنتزه بالاس سنة 1969



عمر خيرت سنة 1970



عزت أبو عوف سنة 1968



الموسيقار هانى شنودة عضو الفريق (1968- 1973)



طلعت زين عضو الفريق (1977- 1982)



الفنان الراحل عمر خوشيد عضو الفريق (1967- 1969)





المصدر : مصر ناين