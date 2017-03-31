قتل جندى وأصيب 11 آخرين بجروح فى مكمن أقامته جماعة بوكو حرام لدورية مشتركة من الجنود النيجريين والتشاديين فى منطقة بحيرة تشاد جنوب شرق النيجر، كما أعلن الجيش النيجرى الجمعة.

وأظهر بيان للجيش النيجرى نشرته شبكة “تيلى ساحل” التلفزيونية النيجرية، أن “الحصيلة المؤقتة هى كالتالى: قتيل واحد وأحد عشر جريحا إضافة إلى مصرع ثلاثة إرهابيين“.

ولم يقدم البيان تفاصيل حول جنسية ضحايا المكمن الذى نصبه صباح الأربعاء “ارهابيو بوكو حرام” فى منطقة بحيرة تشاد والتى يتقاسمها كل من النيجر وتشاد ونيجيريا.

وأكد البيان أن “عمليات تمشيط بوسائل برية وجوية، تجرى فى المنطقة“.

وشنت بوكو حرام أولى هجماتها فى النيجر فى السادس من فبراير 2015. وتؤوى منطقة ديفا أكثر من 300 ألف لاجىء ومهجر، وتستضيف الافا منهم عائلات فقيرة جدا، كما تقول الامم المتحدة التى تطلب من المجموعة الدولية زيادة دعمها المالي.

المصدر : مصر ناين