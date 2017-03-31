ظهر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم نادى الزمالك السابق، فى الجمعية العمومية لنادى الصيد المقامة فى الوقت الحالى.

يذكر أن النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى الصيد، قد اكتملت بعد قام بفتح باب التسجيل فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيتم غلق باب التسجيل فى الخامسة مساء.

وحرص أعضاء نادى الصيد فى التقاط الصور التذكارية مع نجم الزمالك السابق حازم إمام والدخول فى أحاديث جانبية عن ناديهم، إلى جانب الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بحل مجلس إدارة الجبلاية.



أعضاء نادى الصيد يلتقطون صور تذكارية مع حازم إمام

حازم امام فى عمومية نادى الصيد

حازم إمام فى نادى الصيد

المصدر : مصر ناين