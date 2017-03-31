ارتفع سعر سهم فيس بوك مرة أخرى هذا الأسبوع بعد الإعلان عن ضم الميزات الجديدة المسروقة من تطبيق سناب شات، كما تم وصف الشركة بأنها الأفضل فى نمو الإعلان التنقل، ووفقا للمحلل المالى “روس ساندلر” فمن المتوقع أن يصل سعر سهم الشركة إلى 154 دولارا، أى بزيادة محتملة 9.5% خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما جاء على موقع gadgetsnow، فيقترح المحللون أن الخطوة التالية لفيس بوك هى تحقيق رؤية الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرجن وهى التركيز على محتوى الفيديو، المقرر أن يؤدى إلى رفع أسعار الإعلانات ومقدار الوقت الذى يقضيه المستخدمون على فيس بوك.

ويذكر أن فيس بوك أضافت ميزة الفلاتر على كاميرا تطبيق فيس بوك الرئيسى، وهى ميزة تم تقديمها فى السابق من قبل تطبيق سناب شات، ولم تكن تلك الميزة الوحيدة التى سرقها عملاق التواصل من تطبيق المراهقين، بل سبق وأطلق ميزة stories على أعداد من التطبيقات الشوفة له شبه واتس آب وإنستجرام وماسنجر.

المصدر : مصر ناين