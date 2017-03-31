اصدر مسؤول فلسطينى رفيع المستوى اليوم الجمعة، إن سحب الأمم المتحدة لتقرير لها يدين الكيان الصهيونى وإجراءاتها التى وصفها التقرير “بالعنصرية” أعطاها الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان .

وأضاف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى بيان ” إن عقد لقاءات مجلس الشراكة أو حجب تقرير أممى يصف الممارسات والسياسات العنصرية الالكيان الصهيونى ية أو تجنب محاسبة الكيان الصهيونى كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصرى) وزودت الكيان الصهيونى بالضوء الأخضر لمواصلة إستعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده.”

وأستاصدر ت الأمين التنفيذى للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربى آسيا الشوفة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها قبل نحو أسبوعين بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين السنة للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم الكيان الصهيونى بفرض “نظام فصل عنصرى” على الفلسطينيين.

ووافق مجلس الوزراء التأمينى الالكيان الصهيونى ى يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة فى 20 سنةا فى الوقت الذى يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطانى .

وندد الأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الجمعة بالقرار الالكيان الصهيونى ى ببناء مستوطنة جديدة.

واصدر ستيفان دوجاريك المتحدث بإسم جوتيريس فى بيان “يندد (الأمين السنة) بجميع الأعمال الأحادية، شبه القرار الحالى، التى من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين .”

وذكر أن “الأنشطة الإستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولى وتشكل عقبة أمام السلام .”

المصدر : مصر ناين