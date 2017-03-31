

فقد منتخب فراعنة رجال الكرة الطائرة الشاطئية أمام نظيره المغرب بنتيجة 2/1، فى إطار مباريات الفترة المسائية بالبطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر.

وكان منتخب الفراعنة للرجال قد فاز فى افتتاح البطولة على جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة، بنتيجة 2 / 1، بينما تلقى منتخب السيدات الخسارة من نيجيريا بنفس النتيجة.

حضر انطلاق البطولة فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة ونور زكى عضو مجلس الإدارة وهانى فكرى المدير الإدارى للمنتخب المصرى.