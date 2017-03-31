تحتفل كلية أسوان بالإصدار السنوي الثالث للأيام الثقافية للغة البرتغالية بكلية أسوان، بحضور مشبه ين عن دول البرتغال والبرازيل، وموزمبيق وأنجولا، ومدير منظمة آغا خان، في الفترة من 3 إلى 5 أبريل القادم .

وأكد الدكتورأحمد غلاب رئيس كلية أسوان، خلال بيان صحفي، أن كلية الألسن بكلية أسوان هي النافذة التي تشبه سفراء لنا في الخارج، وذلك للمرة الثالثة علي التوالي نقيم الاحتفال باليوم الثقافي البرتغالي داخل كلية أسوان، وذلك من أجل قام بفتح الأبواب أمام شباب الخريجين في هذه اللغة الجديدة، لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج، وتعزيز دمج دراسات هذه اللغة الجديدة في منظومة الدراسات اللغوية والأكاديمية في الجامعات المصرية، وأشار غلاب إلى قام بفتح باب الحوار والتعاون بين مصر والبلاد العربية من جانب، والبلدان الناطقة باللغة البرتغالية من جانب آخر.

و صرحت الدكتورة إحسان عبد القدوس عميد كلية الألسن بكلية أسوان، أن الأيام الثقافية ستشهد مناقشة توقيع اتفاق تعاون مع معهد كامويش، وكلية بورتو من الجانب البرتغالي، واتفاق تبادل مع كلية ولاية ماتو جروسو البرازيلية، التي تشارك بالفعل من خلال مبعوثتها الدكتورة إيريكا بينييرو في تدريس اللغة البرتغالية بكلية أسوان.

و أكد الدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية، على أهمية الأيام الثقافية للغة البرتغالية هذا السنة بانضمام دولتي موزمبيق وأنجولا لقافلة الدول المشاركة في أنشطة القسم، إذ ستشهد الكلية ندوات عن الآداب الأفريقية المكتوبة باللغة البرتغالية، وسيتم الاحتفاء بشكل خاص بأدب المرأة الأفريقية، وذلك في إطار سعي القسم للمساهمة وتكامل جهوده مع جهود الدولة، والخارجية المصرية في تعزيز مكانة مصر الأفريقية.

جدير بالذكر أن كلية أسوان تحتضن القسم الوحيد في مصر الذي يدرس اللغة البرتغالية وآدابها كلغة تخصص أولى، وتكتسب اللغة البرتغالية زخمًا في المشهد المصري والعالمي باختيار البرتغالي أنطونيو جوتيرس أمينًأ سنةًا للأمم المتحدة وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا للبرتغال لتعزيز مجالات التعاون.

المصدر : مصر ناين