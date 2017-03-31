تنطلق فعاليات مهرجان دمنهور الدولى الخامس للفلكلور من دار أوبرا دمنهور، بالبحيرة، فى السابعة من مساء بكره السبت، بمشاركة أعداد 14 فرقة فنون شعبية من 8 دول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية هى الجزائر و الهند و الإردن والسنغال و اليونان و الإمارات وسيريلانكا بجانب مصر التى يشبه ها أعداد 7 فرق للفنون الشعبيه يقدمون تراثهم الاقليمي وهم فرق البحيرة والأقصر وبورسعيد وسوهاج للفنون الشعبية وفرقة قصر التذوق بالإسكندرية وفرقة الأراجوز المصرى بقصر ثقافة شبرا الخيمة وفرقة منتخب كلية سيناء ويستمر المهرجان على مدار سبعة ايام متصلة من السبت 1 / 4 الى أن الجمعة 7 / 4 / 2017

ويبدأ حفل الافتتاح بعروض وكرنفالات للفرق المشاركة تطوف ميدان الأوبرا بدمنهور ثم تنتقل الى مسرح اوبرا دمنهور ليتم الإعلان عن افتتاح المهرجان وتقدمالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، دروع التكريم وشهادات التقدير لرموز وعلامات الفلكلور الشعبى المصرى الذين ساهموا بإبداعاتهم فى اثراء هذا اللون من الفنون.

وتستضيفالباشمهندسة محافظ البحيرة فى حفل الافتتاح أعدادا من المحافظين وقناصل الدول المشاركة فى المهرجان وأعدادا من رموز الفكر والأدب والثقافة والفن من أبناء البحيرة.

واصدر محمد ظريف – مدير دار اوبرا دمنهور، انه سيتم خلال حفل الافتتاح تكريم رموز الفن الشعبى فى مصر وهم (جمالات و رضا شيحه، مطربات الفن الشعبى الشهيرات، ومحمود عيسى، اقدم ادارى لفرقة التنورة المصرية، وعلى الجندى، مؤسس فرقة الاسكندرية للفنون الشعبية، وحسين العزبى الفنان التشكيلى، وأحد اهم متخصصى المسرح الشعبى والطفل تيام الدمنهورى، اصغر راقص تنورة بمصر .