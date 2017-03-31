الهدف الذى سجله مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة ونجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، فى كأس العالم بإيطاليا سنة 1990، يظل دائماً هو الحدث الأكثر طرافة فى كرة القدم المصرية، ل تناول عضو اتحاد الكرة له فى جميع المناسبات، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعى تشتعل بالتعليقات الساخرة ضده.

ويرصد “سوبر كورة” فى التقرير المصور التالى آراء الجماهير المصرية إذا افترضنا أن مجدى عبد الغنى سجل 10 أهداف فى كأس العالم وليس هدفاً واحد.

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المصدر : مصر ناين