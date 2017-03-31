عقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، محاضرة فيديو مع لاعبى الفريق شوف معهم خلالها لقطات لفريق الداخلية ونقاط القوة فيه قبل مباراة الغد بين الفريقين.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية فى الثامنة من مساء غد السبت، باستاد السلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدورى.

وحرص البدرى على استكشاف فريق الداخلية وشرح للاعبى الأهلى، خطة مباراة الغد التى توقع المدير الفنى للأهلى أن تكون صعبة، وهو ما تؤكده مباراة الفريقين فى الدورى قبل شهر تقريبا عندما فاز الأحمر بهدفين لهدف بصعوبة.

كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق جلسة على هامش المران المقام حاليا باستاد التتش مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاستفسار عن عدة أمور طبية بالفريق.

المصدر : مصر ناين