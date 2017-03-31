كشفت وسائل إعلام سعودية، عن هوية منفذى محاولة الاعتداء على المتحدث باسم قوات التحالف العربى، اللواء أحمد العسيرى في لندن أمس الخميس، مبينةً أنهم بريطانى وبحرينيان.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الجمعة، أن الشخص الرئيسى الذي حاول الاعتداء على اللواء عسيرى، بريطاني الجنسية ويدعى “سام والتون”، حيث نشر على حسابه الشخصى عبر “تويتر” صوراً ومقاطع فيديو من محاولة الاعتداء.

أما المعتديان الآخران، فهما موسى عبد علي، وسيد أحمد الوادعي، وهما شابان بحرينيان مقيمان فى لندن، ومعارضان للنظام البحرينية، ونشرا كذلك تفاصيل من محاولة الاعتداء على حسابيهما عبر تويتر.

ونقلت مصادر، أن المدعو سيد أحمد الوداعى نشأ على يد المعارض البحرينى قاسم الهاشمى، وأن النظام البحرينية قررت في وقت سابق إسقاط جنسيته، ومنذ ذلك الحين يعيش فى لندن.

وتعرض المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، الناطق باسم التحالف العربي ، اللواء ركن أحمد العسيري لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين، وذلك فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

واصدر ت السفارة السعودية فى لندن، إن العسيرى تعرض لمحاولة اعتداء من قبل متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته فى ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لكشف الأوضاع فى اليمن، مؤكدة أنه لم يصب بأذى وأنه بحالة جيدة.

وتناقلت عدة حسابات فى مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يبين محاولة شاب بريطانى منع اللواء العسيري من الدخول إلى مبنى ليتدخل الحراس ويبعدوه بالقوة، فيما تسمع بعد ذلك عدة هتافات باللغتين العربية والانجليزية معادية للسعودية.

وحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأفى منتصف ” اللندنية، فإنه تم تسجيل إجراءات دبلوماسية وقانونية وتأمينية تجاه المعتدين، الذين حاولوا الاعتداء على اللواء العسيرى لدى وصوله لمقر الندوة، والسفير السعودى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز أثناء مغادرتهما المقر.

ومن المنتظر أن تعلن السلطات البريطانية عن هوية المعتدين والإجراءات المتخذة بحقهم.

المصدر : مصر ناين