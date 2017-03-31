توجهت فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق والواجبة إلى تقاطع شارعى برودواى والشرق فى حى منهاتن فى نيويورك إثر سماع دوى تفجير قوى، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وعلى الفور أجلت السلطات سكان المبانى المجاورة، وحذرت السلطات المحلية من تأثير التفجير على حركة المرور.

ووقع التفجير فى تمام الساعة 7:50 بالتوقيت المحلى للمدينة، وإثر التفجير اندلع حريق ضخم وتحطت نوافذ المبانى المجاورة.

واصدر ت ريما عبد الله، إحدى شهود العيان والسنةلة مع شبكة “إن بى سي” نيوز، إنها كانت على متن الحافلة قاصدة منزلها، حينما سمع جميع الرجاب دوى تفجير ضخم.

وأشارت ريما إلى أن التفجير يبدو أنه ناجم عن قنبلة.

وتكشف الواجبة حاليا الأسباب المحتملة وراء التفجير، والذى يرجح أن يكون ناجما عن بالوعات الصرف الصحي.









المصدر : مصر ناين