افتتحتالباشمهندسة حنان ثروت نائب رئيس مجلس إدارة النادى السنة بالنيابة عنالباشمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي السنة بهيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، الاحتفالية التى نظمتها لجنة النشاط النسائى بمناسبة عيد الأم والأسرة، تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وذلك فى إطار اهتمام الهيئة بتطوير منظومة الأندية الشوفة لها وتنمية أنشطتها المختلفة، بحضورالباشمهندس محمد عبد القادر رئيس نادى الشاطئ والمحاسب محمد فؤاد أمين صندوق النادى السنة، وأعداد من أعضاء مجلس إدارة النادي السنة، وهم القبطان محمد عرفان وسامح وليم وطارق حسنين والدكتور مٌهاب رفعت، وسحر زغلول رئيسة لجنة النشاط النسائى، وذلك بنادى الشاطئ الشوف لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

واصدر طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس فى بيان له اليوم الجمعة، أن الإحتفالية ضمت معرضاً للمنتجات اليدوية والمنزلية عالية الجودة وبأسعار منافسة تشمل ركناً للمشغولات اليدوية من مفروشات وسجاد يدوي ومشغولات مطرزة، وركناً آخر للملابس والإكسسوارات وأدوات التجميل بالإضافة إلى ركن خاص بملابس وألعاب للأطفال كما تضمنت الاحتفالية حفلاً فنياً ضم أعداداً من الفقرات الغنائية والموسيقية

وتهدف الاحتفالية إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع، وإعلاء قيم الترابط الأسري بتنظيم فعاليات قادرة على تلبية اهتمامات ورغبات جميع أفراد الأسرة، وتتسع الاحتفالية لأعضاء النادي السنة والراغبين في الحضور من داخل الهيئة وخارجها وذلك حرصاً من الهيئة على تفعيل دورها الاجتماعي من خلال منظومة الأندية الشوفة لها.

المصدر : مصر ناين