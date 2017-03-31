فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، فى إطار مباريات الفترة المسائية بالبطولة الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر.

وكان منتخب الفراعنة للرجال قد فاز فى افتتاح البطولة على جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة بنتيجة 2 / 1، بينما تلقى منتخب السيدات الخسارة من نيجيريا بنفس النتيجة.

بينما يتقابل بكره السبت فى ثان أيام البطولة منتخب الرجال مع نيجيريا، والسيدات مع الكونغو الديمقراطية.

حضر انطلاق البطولة فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة ونور زكى عضو مجلس الإدارة وهانى فكرى المدير الإدارى للمنتخب المصرى.

المصدر : مصر ناين