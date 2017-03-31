ترك “بالمر لوكى” المؤسس المشارك لشركة Oculus المملوكة لفيس بوك والمخترع الأول لنظارة الواقع الافتراضى Oculus Rift وظيفته بالشركة العملاقة.

واصدر ت إدارة فيس بوك لموقع UploadVR الأمريكية إنهم سيفتقدون “بالمر” بشكل كبير، وأنهم ممتنون لكل ما فعله لشركة “أوكولوس” وعالم الواقع الافتراضى بالكامل، وتنموا له كل التوفيق فى عمله الجديد الذى يريد أن يبدأه، لكن لم تشير الشركة إلى سبب ترك “بالمر لوكى” عمله بالشركة وما إذا كان الأمر طواعية أم أجبر عليه.

ووفقا لموقع THEVERGE الأمريكى، فأصبح “لوكى” البالغ من العمر 24 سنةا شخصية مثيرة للجدل بعد أن اعترف بالمساعدة فى تمويل مجموعة على الإنترنت تدعم دونالد ترامب، اعتذر لوكى وظل بعيدا عن الأنظار منذ ذلك الحين، الى أن اعتقد البعض أنه ترك العمل داخل فيس بوك، لكن كانت الشركة تؤكد عكس ذلك.

وكانت فيس بوك قد استحوذت على شركة Oculus المتخصصة فى عالم الواقع الافتراضى فى سنة 2014 بصفقة قدرها 2 مليار دولار.

المصدر : مصر ناين