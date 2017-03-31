يفقد فريق الداخلية، جهود ثنائى الفريق محمود السيد وإسلام كمال، وذلك قبل ملاقاة الأهلى فى الثامنة مساء غد “السبت”، على ملعب السلام بالجولة الـ21 للدورى الممتاز.

ويغيب ثنائى الفريق ل الإصابات التى لحقت بهما فى وقت سابق، وقام الجهاز الفنى بقيادة إشرف قاسم بتجهيز البدائل المناسبة التى تستطيع تعويضهما فى مباراة الغد، ويدرك قاسم أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد تعين فريقه على البقاء فى الدورى الممتاز الموسم المقبل، وعدم الهبوط للقسم الثانى خاصة أنه يملك 16 نقطة فقط يحتل بهم المركز الخامس عشر، وهو ما يجعل موقفه صعبا بجدول ترتيب المسابقة.

يذكر أن فريق الداخلية يغيب عنه أيضا اللاعب شهاب محمد، الذى مازال يؤدى فترة تأهيل للتخلص من أثار جراحة الرباط الصليبى، التى لحقت به فى مباريات الدور الأول هذا الموسم.

المصدر : مصر ناين