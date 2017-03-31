أمرت محكمة دنمركية اليوم الجمعة، بسحب الجنسية من رجل يبلغ من العمر 25 سنةا كان أدين السنة الماضى بالقتال مع تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى فى سوريا.

وأثناء محاكمته نفى الرجل، وهو مواطن دنمركى من أصول تركية، أنه كان يقاتل مع التنظيم الإرهابى، لكنه أعترف بأنه عمل خبازا لها فى سوريا وأبلغ محاميه محطة تى فى 2 التلفزيونية أن موكله سيستأنف الحكم.

ويأتى قرار المحكمة فى وقت تتزايد فيه المخاوف من تنامى التشدد بين المسلمين فى أوروبا فى أعقاب هجمات فى دول شبه فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وذكرت وسائل إعلام دنمركية أن الرجل يدعى أنس جيفتجى وأنه ولد وتربى فى الدنمرك.

وكان قد حكم عليه أصلا بالسجن سبع سنوات لانضمامه إلى داعش الارهابيه، فى 2013 لتنفيذ هجمات فى سوريا لكن سمح له بالاحتفاظ بجواز سفره وأستانف مشبه و الإدعاء ذلك الحكم مما أدى إلى الجلسة التى عقدتها المحكمة اليوم.

وفى السنة الماضى جردت المحكمة العليا فى الدنمارك بائع كتب من أصول مغربية من الجنسية بعد أن كان حكم عليه بالسجن للتحريض على الإرهاب .

المصدر : مصر ناين