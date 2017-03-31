ينشر “اليوم السابع” صورا للمسرح الذى سيقوم النجم تامر حسنى بالغناء عليه فى حفله الغنائى داخل الكلية الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث يحرص “نجم الجيل” على الاهتمام دائما بشكل المسرح الذى يظهر لجمهوره.



تجيهزات حفل تامر حسني

من ناحية أخرى انتهى تامر حسنى من تصوير فيلمه “تصبح على خير”، الذى سيتم طرحه فى موسم “عيد الفطر”، ويشارك فى البطولة درة، ونور، ومى عمر، ومحمود البزاوى، وإنتاج وليد منصور، وإخراج محمد سامى.



مسرح الحفل

يذكر أن حفل تامر حسنى فى الكلية الأمريكية يشارك فيه فريقا “مسار إجبارى”، و”شارموفرز”، بحيث يقدم كل منهما فقرته الغنائية الخاصة، ويشرف على تنظيمه وليد منصور، الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تنفيذ تامر فوزى.

المصدر : مصر ناين