قضت قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى مدعومة بحوامتين على إرهابيين اثنين بينما تم تدمير مركبتين رباعيتى الدفع بالمنطقة الحدودية بولاية تندوف جنوب غرب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية – فى بيان اليوم الجمعة – أنه ” فى إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ، دمرت قوات الجيش الوطنى الشعبى مدعومة بحوامتين بالمنطقة الحدودية بولاية تندوف مركبتين رباعيتى الدفع فيما تم القضاء على إرهابيين اثنين“.

وأضاف البيان أنه تم: “استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة وهى عبارة عن رشاشين ثقيلين ومسدسات رشاشة من صنف كلاشنيكوف ومخازن خاصة بالمسدس الرشاش من صنف كلاشنيكوف إضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف الأعيرة“.

المصدر : مصر ناين