أعلنت ولاية غوجرات فى غرب الهند، الجمعة، إنها فرضت عقوبة السجن مدى الحياة على من يذبح الابقار، كما صوت أعضاء البرلمان المحلى على تشديد عقوبة ذبح الأبقار التى كانت سبع سنوات قبل أن تصبح اليوم مدى الحياة.

واصدر وزير العدل فى الولاية براديبسين جاديجا فى البرلمان، إن “البقرة ليست حيوانا بل رمز الحياة الكونية”. وأضاف أن “الشخص الذى لا يحمى بقرة لن تحميه النظام“.

أما من يضبط وهو يسوق أبقارا إلى مراكز الذبح، فستكون عقوبته السجن 10 سنوات فى النص الذى يفترض أن يوقعه حاكم غوجرات فى إجراء شكلي، ليدخل حيز التنفيذ.

وفى أحد شوارع ميروت ينتظر عشرات الجزارين المسلمين طوال النهار أمام محلات فارغة ونظيفة وصفت السكاكين فيها بترتيب. وكل المحلات تعرض بفخر التصاريح التى تملكها.

واصدر اللحام رياض بابو قرشى “كان كل شيء يسير على ما يرام إلى أن وصل يوجى (اديتياناث) هذا إلى السلطة“.

وأضاف “لم نشهد من قبل وضعا كهذا. إنه أمر رهيب“.

المصدر : مصر ناين