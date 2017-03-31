بعد صدور قرار بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، طرحت الصفحة الرسمية لمطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا، على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال وهم يهتفون “الشعب يريد أوكا وأورتيجا”، وبجواره تعليق من أوكا وأورتيجا يتضمن “يا جماعة ادعولنا واحنا زى ما إحنا وبدعواتكم هنكمل، بنحبكم والله يا أغلى الناس”.

الفيديو حصل على أعداد كبير من المشوفات تجاوز الآلاف، وحمل تعليقات عديدة من قبل جمهور وعشاق أوكا وأورتيجا، التعليقات فى أغلبها جاءت كما هو متوقع بدعوات للمطربين الشعبيين بالخروج من هذه الأزمة وفك كربهما، ومن بين هذه التعليقات “ربنا معاكم يارب ويفك كربكم وينصركم على مين يعاديكم”.

التعليقات تضمنت أيضًا “أزمة وهتدى إن شاء الله وربنا هينصركم وترجعلو لى أهلكم بألف سلامة”، وأيضا “ربنا معاكو وربنا يطمنا كلنا عليكو يارب وترجعو لأهلكم وحبايبكوا بالسلاامة بنحبكووووا”، إضافة إلى “ربنا معاكو واحنا كمان يا أحلى أخوات وربنا وحشنى وإن شاء لله هترجعولى بألف سلامة“.

وكان مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا توجها للسفر إلى الإمارات، صباح أمس الخميس، وفوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاص بـ”أوكا و”أورتيجا” على مؤسسات الحاسب الآلى، بوجود اسمهما على قوائم المنع من السفر بناء على تعليمات مصلحة الجوازات، وقرر المدعى السنة العسكرى، حبس أوكا وأورتيجا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية.

المصدر : مصر ناين